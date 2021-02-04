Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme

Türkiye'nin gözü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edeceği duyurulmuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, kritik görüşme için Külliye'ye geldi.

GÜNDEMDE YENİ ANAYASA VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmenin temel gündem maddesi 'Yeni Sivil Anayasa' olacak. İkilinin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonları da masaya yatırması bekleniyor.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI'NI DA KABUL EDECEK

Erdoğan, Bahçeli'yi uğurladıktan hemen sonra ise Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'YENİ SİVİL ANAYASA' ÇIKIŞI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 'Yeni Sivil Anayasa' çağrısı yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir.

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