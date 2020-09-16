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Erdoğan, Borisov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Politika 16.09.2020, 09:22
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Erdoğan, Borisov ile görüştü

Erdoğan, Borisov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir.

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