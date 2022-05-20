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Edirne’nin yeni Valisi Kırbıyık göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan valilik kararnamesiyle Edirne Valiliğine atanan İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık valilik bahçesinde düzenlenen törenle karşılandı.

Politika 20.05.2022, 11:40
Edirne’nin yeni Valisi Kırbıyık göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan valilik kararnamesiyle Edirne Valiliğine atanan İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık valilik bahçesinde düzenlenen törenle karşılandı.

İlk karşılamayı valilik bahçesinde hazır bulunan öğrenciler ve İl Emniyet müdürlüğü ekiplerinden oluşan tören mangası yaptı. Valilik girişinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Vali Kırbıyık, öğrencileri öperek selamladı.

Kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve ilgili birimler tarafından valilik bahçesinde karşılanan Vali Kırbıyık ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bu kadim şehre hizmet etmek büyük bir şeref"

Osmanlı gibi büyük bir medeniyete yaklaşık bir asır boyunca payitahtlık ve başkentlik yapmış bu kadim şehre hizmet etmenin büyük bir şeref olduğunu söyleyen Edirne’nin yeni Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Bu onurlu görevi şahsıma güvenerek tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 4 yıldır birlikte çalıştığım İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Edirne denince akıllara Türk’ün Trakya’daki tapusu gelir"

Edirne’nin sadece Osmanlı dönemi için değil, Cumhuriyet dönemi için de son derece müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Vali Kırbıyık, "Arif Nihat Asya’nın Edirne kasidesinde en veciz şekilde ifade ettiği gibi Edirne denince akıllara Türk’ün Trakya’daki tapusu gelmektedir. Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami gibi sayısız tarihi ve kültürel varlıkları, sahip olduğu eşsiz konum, iki ülkeyle komşu olmanın getirdiği ayrıcalıklar, tarımsal üretim potansiyeli, ticaret, eğitim, sağlık gibi alanlarda attığı güçlü ve kararlı adımlarla hızlı bir şekilde marka şehir olma yolunda ilerleyen Edirne’miz muhteşem bir potansiyele sahiptir” diye konuştu.

"Bizlere düşen bu kadim şehrin geleceğini hep birlikte planlamaktır"

Vali Kırbıyık, “Bu kadim serhat şehrinin geleceğini hep birlikte planlamanın en büyük görevlerinden birisi olduğunu belirten Vali Kırbıyık, "Bu noktada bizlere düşen Edirne’yi yeniden keşfetmek değildir. Bizlere düşen bu kadim serhat şehrinin geleceğini hep birlikte planlamaktır. Gelecek nesillere huzurla yaşanılacak, sosyal ve ekonomik refahın sağlandığı, insanların bu şehirden ayrılmayı düşünmeyeceği bir iklimin hakim kılındığı bir şehri hep birlikte planlamamız gerekiyor. Şunu ifade etmek isterim. Elbette ki bu planlamayı tek başımıza yapacak değiliz. Şehrin tüm dinamikleriyle birlikte el ele verip, ortaya sinerji koyup, bir enerji koyup, bir akıl koyup bu şehri daha iyi yerlere daha iyi noktalara, daha güzel noktalara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Milletvekillerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi parti il temsilcilerimiz, muhtarlıklarımız. meslek odalarımız ve diğer sayamadığım tüm dinamiklerle birlikte tam bir uyum, tam bir koordinasyon içerisinde Edirne’nin geleceği için var gücümüzle bundan sonra gayret edeceğimizi bilmenizi istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Takip ve koordinasyon görevini çok önemsiyoruz"

Önem verdikleri hususlardan bir tanesinin de takip ve koordinasyon görevi olduğunu söyleyen Vali Kırbıyık, Edirne’de kamu düzeni ve güvenliğini bozacak her türlü olumsuz duruma karşı gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini belirtti.

Görev süreci boyunca en önemli sermayenin samimiyet ve çalışmak olduğunu dile getiren Vali Kırbıyık, Edirne Valiliği görevi dönemi boyunca da halisane bir şekilde bu gayreti, samimiyeti hep birlikte istişareye önem verecek şekilde ortaya koymaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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