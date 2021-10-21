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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "(Doğu Akdeniz) Rum Kesimi kasım ayında yeni bir sondaja başlayacağını duyurdu. Bu gerçekleşirse biz de Kıbrıs Türkleri’nin haklarını korumak için mukabele edeceğiz."
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "(Doğu Akdeniz) Rum Kesimi kasım ayında yeni bir sondaja başlayacağını duyurdu. Bu gerçekleşirse biz de Kıbrıs Türkleri’nin haklarını korumak için mukabele edeceğiz."
Politika 21.10.2021, 15:07
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "(Doğu Akdeniz) Rum Kesimi kasım ayında yeni bir sondaja başlayacağını duyurdu. Bu gerçekleşirse biz de Kıbrıs Türkleri’nin haklarını korumak için mukabele edeceğiz."