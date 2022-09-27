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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Kubicki’nin, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz."
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Kubicki’nin, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz."
Politika 27.09.2022, 14:09
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Kubicki’nin, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz."