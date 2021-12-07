Dışişleri Bakanlığından Irak’a taziye

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta meydana gelen bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayınladı.

Bakanlık, Irak’ın Basra vilayetinde gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Irak’ın Basra şehrinde bugün gerçekleştirilen bombalı bir saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Irak halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz. Türkiye, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelesinde Irak halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir" denildi.