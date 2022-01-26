Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye, Irak’ın terörle mücadelesini güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir”

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye, Irak’ın terörle mücadelesini güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi’nin konutunu hedef alan terör saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi’nin Anbar Vilayeti’ndeki konutuna düzenlenen terör saldırısını en kuvvetli ifadelerle kınıyoruz. Saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önüne çıkarılmalarını temenni ediyoruz. Türkiye, Irak’ın terörle mücadelesini güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir” denildi.