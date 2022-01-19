Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs’te Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, “Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesini kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesini kınıyoruz. Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik alınan tahliye ve yerlerinden etme kararları uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırıdır.

İsrail’in Kudüs’ün demografik ve hukuki statüsünü aşındıran tek taraflı uygulamaları, iki devletli çözüm vizyonuna ve kalıcı barış zeminine zarar vermektedir” ifadelerine yer verildi.