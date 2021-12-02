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Dışişleri Bakanlığı: "Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır.”
Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye’den Avrupa Konseyi’nin Kavala kararına yanıt) Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır.”
Politika 02.12.2021, 20:38 02.12.2021, 20:48
Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye’den Avrupa Konseyi’nin Kavala kararına yanıt) Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır.”