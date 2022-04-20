Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da meydana gelen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’ın başkenti Kabil’de eğitim kurumlarını hedef alan patlamalarda, aralarında öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.