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Dışişleri Bakanlığı: "ABD’nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde ard arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz."

Dışişleri Bakanlığı: "ABD’nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde ard arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz."

Politika 08.08.2022, 09:06
Dışişleri Bakanlığı: "ABD’nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde ard arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz."

Dışişleri Bakanlığı: "ABD’nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde ard arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz."

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