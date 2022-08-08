Son Dakika
İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te 520 personelin katılımıyla Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 4 sığınak/barınak imha edildi.
Dışişleri Bakanlığı: "ABD’nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde ard arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz."
Dışişleri Bakanlığı: "ABD’nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde ard arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz."
Politika 08.08.2022, 09:06
Dışişleri Bakanlığı: "ABD’nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde ard arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz."