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Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları) Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu yapmasak ne DEAŞ temizlenirdi ne YPG-PKK"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunan – Rum ikilisi son 1 yılda kıta sahanlığımızı 9 gemi göndermeye kalkıştı. Bunları hem sahada hem de masada aldığımız önlemlerle engelledik."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunan – Rum ikilisi son 1 yılda kıta sahanlığımızı 9 gemi göndermeye kalkıştı. Bunları hem sahada hem de masada aldığımız önlemlerle engelledik."
Politika 08.08.2022, 11:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunan – Rum ikilisi son 1 yılda kıta sahanlığımızı 9 gemi göndermeye kalkıştı. Bunları hem sahada hem de masada aldığımız önlemlerle engelledik."