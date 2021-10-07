Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye-Ukrayna 9. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısını gerçekleştirmek ve #Lviv Üniversitesi’nde konuşma yapmak üzere #Ukrayna’dayız" dedi.

Türkiye-Ukrayna 9. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısını gerçekleştirmek ve #Lviv Üniversitesi’nde konuşma yapmak üzere #Ukrayna’dayız.????????????????



In #Ukraine to attend 9th Meeting of Turkey-Ukraine Joint Strategic Planning Group & to deliver a speech at Lviv University.???????????????? pic.twitter.com/KsiolXUI6J — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 7, 2021

Söz konusu toplantıda, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in müteakip toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek; güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaret sırasında Lviv İvan Franko Ulusal Üniversitesi’nin 360’ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek ‘diplomasi’ konulu panele de katılacak.