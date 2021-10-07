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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılmak üzere bugün Ukrayna'ya gitti.

Politika 07.10.2021, 12:52 07.10.2021, 12:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye-Ukrayna 9. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısını gerçekleştirmek ve #Lviv Üniversitesi’nde konuşma yapmak üzere #Ukrayna’dayız" dedi.

Söz konusu toplantıda, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in müteakip toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek; güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaret sırasında Lviv İvan Franko Ulusal Üniversitesi’nin 360’ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek ‘diplomasi’ konulu panele de katılacak.

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