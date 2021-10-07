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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye’yi bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır. Cezayir de bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye’yi bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır. Cezayir de bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi."

Politika 07.10.2021, 14:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye’yi bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır. Cezayir de bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye’yi bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır. Cezayir de bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi."

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