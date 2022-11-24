Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO’nun genişlemesi, Ukrayna’daki son gelişmeler ve tahıl anlaşması ele alındı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Pençe-Kılıç Harekatı çerçevesinde terö

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO’nun genişlemesi, Ukrayna’daki son gelişmeler ve tahıl anlaşması ele alındı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Pençe-Kılıç Harekatı çerçevesinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.