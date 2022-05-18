Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Türkiye NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik meşru güvenlik endişeleri olduğunu belirtti.