Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Sall ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’deki temasları dahilinde Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmasının ardından temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Senegal Dışişleri Bakanı Sall ile ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik girişimleri görüştük” dedi.