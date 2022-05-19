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Letonya vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde 90 gün vizesiz kalabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers’ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu yapılan görüşmeye istinaden, "Kanadalı mevkidaşım Melanie Joly ile Ukrayna‘daki savaşın gıda güvenliğine etkilerini ve NATO genişlemesi konularını ele aldık." şeklinde açıklamada bulundu.
Politika 19.05.2022, 02:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu yapılan görüşmeye istinaden, "Kanadalı mevkidaşım Melanie Joly ile Ukrayna‘daki savaşın gıda güvenliğine etkilerini ve NATO genişlemesi konularını ele aldık." şeklinde açıklamada bulundu.