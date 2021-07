Deniz Baykal’dan Kılıçdaroğlu ve Livaneli açıklaması: İyi ki bir cevap vermemişim

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile görüştü. Selvi, Baykal’ın Livaneli ve Kılıçdaroğlu hakkındaki açıklamalarını şöyle aktardı:

“Geriye bakınca kendime ‘İyi ki bir cevap vermeye kalkmadın’ diyorum. Çünkü çok kolayca duygusallaşarak insanın içini rahatlatacak laflar da söylenebilir ama şimdi yaşanmışlıkları görünce ‘İyi ki Deniz, hiç konuşmaya girmedin, açmadın’ diyorum.”

Abdülkadir Selvi ve Deniz Baykal

Peki Zülfü Livaneli’ye kırgın mı? Polemiği sürdürmek istemediği belli. Ama, “Zülfü Bey adına şaşırdım. Onun bu lafları söylemesi tabii ki beni çok üzdü. Ama inanıyorum onu da çok üzmüştür, üzmüş olmalıdır. Ben onun adına da üzüldüm” diyor.

“KILIÇDAROĞLU’NA TEŞEKKÜR EDERİM”

ZÜLFÜ Livaneli’nin açıklamaları üzerine Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlarını içine alan bir açıklama yapmıştı. Baykal’a Kılıçdaroğlu’nun tavrını sordum. “Sağ olsun. Genel Başkan’ın gösterdiği tepki çok değerlidir. Ben şahsına teşekkür ediyorum” dedi.

CHP’den farklı sesler çıktı. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır başta olmak üzere eleştirenler çıktı. CHP yönetiminden uzun süre açıklama gelmedi. O yüzden Baykal’a, “CHP yeterince arkanızda durdu mu? Bir kırgınlığınız var mı?” diye sordum.

“Genel Başkan’ın tavrı partinin tavrıdır, diye anlayacağız. Tabii partide her düşüncede, her duyguda insanlar bir aradadır. Birbirini seven, sevmeyen, kızan, kızmayan insanlar bir aradadır. Her biri bu etkilerin içinde olaylara tavır takınır ama Genel Başkan ‘Bütün Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları’ diyerek de olsa, beni de içine alarak savundu. Elbette kendisinden bunu beklerdim. Çok memnun oldum, eksik olmasın, sağ olsun” diye karşılık verdi.”