Davutoğlu soru soran gazeteciye çıkıştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, düzenlenen basın toplantısında il binası açılışında yaşanan arbedeyi soran gazeteciye çıkıştı. Davutoğlu, “Dedikoduyla haber yapmayın’’ dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahvaltı programında Davutoğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Ahmet Davutoğlu, Büyük Sivas haber portalı editörü ve ulusal bir gazetenin muhabiri olan Fatma Nur Akkişi’nin il binası açılışında yaşanan arbedeyi sorması üzerine "Beklenen soru, hiç şaşırtmadınız" diyerek çıkıştı. Davutoğlu, “Sizden bu haberi isteyenlere selam söyleyin. Ben her türlü eleştiriye açığım. Bina açılışında hiçbir arbede olmadı, külliyen yalandır. İl binası açılış töreninde konuşuyorum, bir vatandaşımız tepki gösterdi. Anlayamadım bile. Ben öyle korumalarla gezmem. Tabii ki bazıları da bizi eleştirebilir. Konuşma yapılırken arkadan bir vatandaş sesini yükseltmiş. Bizim partimizdeki hiç kimsenin bir müdahalesi söz konusu değil. Yalan yazdınız. Bu tamamıyla oradaki güvenlik birimlerinin oradaki vatandaşı herhangi bir gerilim olmaması için kendileri uzaklaştırmıştır. Bir tek parti görevlimizin müdahalesi yoktur. Bizim parti görevlilerimiz onlarınki gibi vatandaşa tepeden bakmaz. Orada arbede falan yaşanmadı, siz hiç arbede görmemişsiniz" dedi.

“İttifak şu anda gündemde olan bir konu değil’’

Davutoğlu, başka bir gazetecinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, “İttifak meselesi seçim ortamına girildiğinde konuşulacak bir konu. Her zaman ifade ettim, Gelecek Partisi olarak biz kendi doğrularımızla kendi vizyonumuzda Anadolu safında milletimize yeni bir ufuk çizmek için ortaya çıktık. Yasaklara, yolsuzluklara, adaletsizliklere, hukuksuzluklara, yoksulluğa karşı çok tutarlı ilkeli bir duruşumuz var. Dolayısıyla burada kastettiğim yeni dönemde ittifaklar bağlamında değil. Biz Gelecek Partisi olarak herkesle konuşuruz. Bizimle görüşmek isteyen herkesle, buna iktidar partileri de dahil. Geçen sene Erdoğan ve Bahçeli’yle Kasım ayında randevu istemiştim, bakın bir yıl geçti. Randevu sebebim parlamenter sistemle ilgili kanaatlerimizi, yaptığımız çalışmaları paylaşmak. Katılmayabilirsiniz buna ama görüşmeden kaçmamanız lazım. İlksel bir işbirliği yaparız. Parlamenter sistem konusunda aynı düşünceye sahip partilerle görüşürüz. Türkiye’nin özellikle 27 Mayıs 12 Eylül ve 28 Şubat’ta ciddi şekilde tahrip edilen milli değerlerimize yönelik herhangi bir gelişme olursa onunla ilgili de ilgili arkadaşlarla birlikte oluruz. Geçen ben Temele Karamollaoğlu ziyaretinde vurguladığımız gibi. Bunlar ilkesel iş birliğiyle ilgili, ittifak ise şu anda gündemde olan bir konu değil. Türkiye’de ittifaklar 3-4 sene önce yoktu, 4 ay sonra olacağını da kimse bilemez’’ ifadelerini kullandı.