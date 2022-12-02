Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Barrow ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma sanayii alanındaki işbirliği, Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Suriye ve terörle mücadele konuları ele alındı. Ukrayna savaşının uzamasının insani krizleri derinleştirdiği ve küresel düzeyde enerji, gıda ve ekonomik kırılganlığın artmasına neden olduğu ifade edildi. Savaşın sonlandırılması ve müzakere masasına dönülmesi için Türkiye’nin diplomatik girişimlerine desteğin büyük önem arz ettiği vurgulandı. Tahıl anlaşmasının uzatılmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, tahıl sevkiyatının daha etkin bir şekilde sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

İstanbul’daki terör saldırısı sonrasında Suriye’ye yapılan operasyonların Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye yönelik olduğu dile getirildi. Bu çerçevede Türkiye’nin BM Sözleşmesi’nin 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğunun altı çizildi. TFX projesi dahil savunma sanayii alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve somut projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.