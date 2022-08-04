Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.