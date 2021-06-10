Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uçan araçlara geldiğimizde dünya liderliğine oynayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da Ankara’daki Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da kurulan Verimlilik Teknoloji Fuarı’na katıldı.

Oktay burada yaptığı konuşmasında, artık yapay zeka, otonom araçlar, robotik üretim sistemleri, artırılmış gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi çığır açan yeni ve yenilikçi teknolojilerin insanın hayatının birer gerçeği haline geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bugün verimliliği etkileyen tüm faktörler dijital teknolojiden ve teknolojik gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Yüksek teknoloji, yüksek verimlilik ve yüksek katma değer demektir. Öngörüye göre, bulut bilişim gibi çığır açan teknolojilerin 2030’da küresel ekonomiye yaklaşık 16 trilyon dolar katkı yapması bekleniyor. Bir başkası ise Kovid-19 sonrası işinizin geleceği raporunda otomasyonun verimlilik ve büyüme üzerindeki olumlu etkisi sayesindeki 2030 yılına kadar yaklaşık 11 milyon kişiye yeni iş alanlarının oluşturulacağını düşünüyorum’ demişti.”

‘Bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var’

Konuşmasında dikkat çekici iddialarda bulunan Oktay, ‘uçan arabalardan’ söz etti. Oktay, kendileri için elektrikli otomobilin sadece otomobilden ibaret olmadığını ifade ederek şunları dile getirdi:

“Elektronikte, otonomda ve bilişimde sektöre lokomotiflik yapacak ve aynı şekilde gelişmiş olan yan sanayiye lokomotiflik yapacak ayrı bir sektörün ayağa kaldırılması. Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye’nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Yani uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz.”

Oktay, “Milletimiz bunların hepsinin farkında ve kimin laf ürettiğini, kimin iş ürettiğini de çok iyi biliyor. Bu millet kiminle selamı-sabahı keseceğini de Âşık Veysel’in dediği gibi ‘Hangi cahille sohbeti keseceğini’ çok iyi biliyor. 19 yıldır nasıl yatırımlarımızla, somut iş ve icraatlarımızla gönüllere girdiysek inşallah bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz” dedi.