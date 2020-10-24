Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye tarafından KKTC’ye yaptırılan pandemi hastanesini inceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yaptırılan pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ziyaretlerine devam ediyor. Oktay, Türkiye tarafından KKTC’ye yaptırılan pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu. Oktay’a incelemeleri sırasında Sağlık Bakanı Ali Pilli eşlik etti. İncelemelere Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da katıldı.

Cumhurbaşkanını Yardımcısı Oktay, incelemeler sırasında hastane inşaatında çalışan işçiler, mühendisler ve diğer yetkililerle sohbet ederek bilgi aldı. Oktay, herkese özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Oktay, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, hastanenin KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dilerken, pandemi döneminde KKTC’ye her türlü desteği çok hızlı bir şekilde verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurguladı. Oktay, "Kıbrıs Türk halkının salgınla ilgili zerre kadar endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti’nde ne varsa KKTC’de de olacak" ifadelerini kullanarak, 100 yatak 24 yoğun bakım 64 hasta bakım ve 6 ameliyathaneli muhteşem bir eserin ortaya çıktığını belirtti.

Acil Durum Hastanesinin 1-2 haftaya kalmaz bütün işlerinin biteceğini ve açılışa hazır olacağını ifade eden Oktay, "Hayırlı olsun. İnşallah kimsenin ihtiyacı olmaz ama olursa da biz hazırız. Yoğun bakımda olan hastalar için de hava ambulanslarımızla her an hizmetindeyiz. Türkiye’de ne varsa bizim vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin tümü size de verilir asla yalnız değilsiniz. Her tülü tıbbi ekipmanla yanınızdayız. Yürekler tek atsın yeter ki, yeter ki bir ve dayanışma içinde olalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, incelemelerinin ardından KKTC’den ayrıldı.