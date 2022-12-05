Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “FETÖ’nün sözcülüğüne soyunanların bu meclise gazi meclis demelerini beklemek hayaldir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “FETÖ’nün sözcülüğüne soyunanların bu Meclise gazi Meclis demelerini beklemek hayaldir. Ey yüce milletimiz şahit olun. Senin temsilcilerinin içerisinde bulunduğu, üzerine bombalar yağmış bir Meclise gaziliği yakıştırmayan bir genel başkanın size vadettiği ancak ’siyaset üstü dostları tarafından mandacılıkla yönetilen’ bir ülke olabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2023 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2021 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde konuştu. Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine değinerek, “Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye’ye iki gözünü birden kapatmış bir halde bakıyor. Dolayısıyla nereye baksa karanlık. Hiçbir olumlu işi, yapılan devasa yatırımları, üretimi, kalkınmayı görmezden geliyor. Hangi doğruyu gösterseniz kafasını diğer tarafa çevirmeyi tercih ediyor. Şimdi böyle bir zihniyete hangi doğruyu nasıl anlatacaksınız? FETÖ’nün sözcülüğüne soyunanların bu Meclise gazi Meclis demelerini beklemek hayaldir. Ey yüce milletimiz şahit olun. Senin temsilcilerinin içerisinde bulunduğu, üzerine bombalar yağmış bir Meclise gaziliği yakıştırmayan bir genel başkanın size vadettiği ancak ’siyaset üstü dostları tarafından mandacılıkla yönetilen’ bir ülke olabilir. İnanıyorum ki buna cevabı yüce milletimiz verecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen bütçe görüşmelerinin yönetimde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde katılımcı şekilde geçmesini önemsiyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasından itibaren bizlere yöneltilen soruları, eleştirileri titizlikle yanıtlamaya özen gösteriyoruz. Gerçekleşen tartışmalara itidalle yaklaşıyor, burada hesap verdiğimiz asıl mercinin aziz milletimiz olduğunu asla unutmuyoruz. Ancak karşılaştığımız manzara nice emeklerle hazırlanan bütçe taslağımızın ve bütçe dökümanlarının kapağını dahi açmadan bu yüce mekana muhalefet tarafından sığ tartışmaların taşınıyor olmasıdır. İçi boş, dayanağı olmayan hezeyanlar tekrar tekrar her yıl burada dile getiriliyor. Biz de tekrar tekrar cevap veriyoruz; elimizde ispatla, rakamla, en güncel veriyle konuşuyoruz” dedi.

Oktay, eserleriyle, projeleriyle, yatırımlarıyla konuştuklarını belirterek, “Her zaman olduğu gibi bu bir veda değil bir fatihadır diyoruz. Elveda değil, ’Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda’ diyoruz. Veda makamında olan sizsiniz. Milletin sinesinden çıkmış bir hareket olarak her bir vatandaşımızın beklenti ve talepleri yönünde milletimizle aynı dili konuşuyoruz. Bir sorun, bir aksaklık varsa çözümü dışarıda değil yine kendi içimizde milli reçetelerde arıyoruz” ifadelerini kullandı.

Oktay, şöyle konuştu:

“Milletimiz için hayata geçirdiğimiz sayısız mega projenin, yurt içinde ve yurt dışında verdiğimiz çetin mücadelenin üzerini kimin sahte gündemleriyle örtmeye çalışıyorsunuz? Eserleriyle konuşamayanların sermayesi ancak altı boş kara para iddiaları, hayali uyuşturucu trafiği gibi yalanlar olabilir. Ne yazık ki melankolik, geriye gitmeye sevdalı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. Biz dijital dönüşüm, uzay egemenliği, siber vatan konuşuyoruz; siz hala geçmişteki istikrarsız dönemlerin özlemini taşıyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayı diye bir vesayetçi aradığınızı da biliyoruz. Güçlendirilmiş değil küflendirilmiş sistem önerilerinizle bu millete geri adım attıramayacaksınız. Türkiye’yi yönetme iddiasında olan bir partinin veya koalisyonun daha vizyoner olmasını beklemek hakkımız diye düşünüyorum. Ama nerde biz Cumhur İttifakı deriz, arkasına tutup eş anlamlısı Millet İttifakı kavramına sığınırsınız. Biz adını Türkiye Yüzyılı koyduğumuz vizyon programımızı açıklarız, arkasına ikinci yüzyıl diye bir toplama taslak piyasaya sürersiniz.”

Oktay, istihdam konusunda, “İstihdamda işsizlik kademeli olarak azalışını sürdürdü ve toplam istihdam eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 300 bin kişi arttı. Haftalık toplam çalışılan saat geriledi diyordunuz; Türkiye’de 2018 yılı 2. çeyreğinde haftalık toplam çalışma saati 1 milyon 263 bin iken, 2022 yılı 2. çeyreğinde 1 milyon 286 bine çıkmıştır. İstihdam sayısı da 28,7 milyondan 30,7 milyona yükselmiştir. 2018 yılı 3. çeyreğinde haftalık toplam çalışma saati 1 milyon 232 bin iken, 2022 yılı 3. çeyreğinde de 1 milyon 254 bine çıkmıştır. İstihdam sayısı da 28,8 milyondan 30,8 milyona yükselmiştir. Dolayısıyla hangi çeyrekle karşılaştırılırsa karşılaştırılsın iddia edildiği gibi toplam çalışılan saatte düşüş değil, artış meydana gelmiştir. Benzer şekilde de istihdam sayısında da artış yaşanmıştır” diye konuştu.