Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur"

- "Merkez Bankası’nın rezervleri son dönemde 35 milyarın üzerinde artışla 126 milyar doları aşmıştır"

- "Kurlardaki son dönemde yaşanan hareketlenmeyi sadece politika faizine bağlamak son derece yanlıştır ve Türkiye’nin başarısını yok sayma anlamına gelmektedir."

- "Son dönemde yaşanan gelişmeleri, doların dünyada güçleniyor olması, para birimimize karşı spekülatif ve manipülatif hareketler ve ülkemizin döviz talebini arttıran etmenler çerçevesinde ele almak gerekmektedir"

- "Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmaktadır"

- "Son dönemdeki kur hareketleri ekonomimizin gerçeklerine uygun değildir"

- "Ekonomide dünya 5’ten büyüktür diyoruz"