banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Sedat Peker'den ağız sözler: Namusun yok mu senin?
Sedat Peker'den ağız sözler: Namusun yok mu senin?
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Veyis Ateş’in savunması istendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi başladı.

Politika 14.06.2021, 17:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi başladı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı az bulutlu
banner493