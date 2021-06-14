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Akşener’in ziyareti sırasında ilçe belediye başkanı ve milletvekilleri makam odasına girmek için korumalarla mücadele verdi
Fatih Altaylı, Sezgin Baran Korkmaz’ın iddialarını aktardı: 'Veyis Ateş isimli gazeteci beni aradı, 10 milyon euroluk talepler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi başladı.
Politika 14.06.2021, 17:35