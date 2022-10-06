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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin Avrupa için anahtar ülke olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin Avrupa için anahtar ülke olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor" dedi.
Politika 06.10.2022, 22:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin Avrupa için anahtar ülke olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor" dedi.