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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisinde yaptığı konuşmada, "Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin Afrika kıtasındaki faaliyetleri tüm şeffaflığıyla herkes tarafından biliniyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin Afrika kıtasındaki faaliyetleri tüm şeffaflığıyla herkes tarafından biliniyor" dedi.
Politika 18.10.2021, 15:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin Afrika kıtasındaki faaliyetleri tüm şeffaflığıyla herkes tarafından biliniyor" dedi.