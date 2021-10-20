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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Nijerya ile terör örgütleri, askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Nijerya ile terör örgütleri, askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz" dedi.
Politika 20.10.2021, 14:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Nijerya ile terör örgütleri, askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz" dedi.