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CHP Sözcüsü Öztrak: “Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım"
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fransa, Afrika’yı sömürge kıtası olarak kullandı. Yüz binlerce insan burada öldürüldü. Başta Cezayir olmak üzere, Ruanda olmak üzere bu insanlar öldürüldüklerinde kimsenin sesi çıktı mı? Zalim bir yapı,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fransa, Afrika’yı sömürge kıtası olarak kullandı. Yüz binlerce insan burada öldürüldü. Başta Cezayir olmak üzere, Ruanda olmak üzere bu insanlar öldürüldüklerinde kimsenin sesi çıktı mı? Zalim bir yapı, bu adil olmayan yapı zulmüne devam etmiştir” dedi.
Politika 18.10.2021, 16:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fransa, Afrika’yı sömürge kıtası olarak kullandı. Yüz binlerce insan burada öldürüldü. Başta Cezayir olmak üzere, Ruanda olmak üzere bu insanlar öldürüldüklerinde kimsenin sesi çıktı mı? Zalim bir yapı, bu adil olmayan yapı zulmüne devam etmiştir” dedi.