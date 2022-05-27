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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “DEAŞ’ından PKK’sına, FETÖ’sünden marjinal sol örgütlere ellerinin altında ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırttılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “DEAŞ’ından PKK’sına, FETÖ’sünden marjinal sol örgütlere ellerinin altında ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırttılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik.”
Politika 27.05.2022, 15:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “DEAŞ’ından PKK’sına, FETÖ’sünden marjinal sol örgütlere ellerinin altında ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırttılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik.”