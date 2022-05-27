banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “DEAŞ’ından PKK’sına, FETÖ’sünden marjinal sol örgütlere ellerinin altında ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırttılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “DEAŞ’ından PKK’sına, FETÖ’sünden marjinal sol örgütlere ellerinin altında ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırttılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik.”

Politika 27.05.2022, 15:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “DEAŞ’ından PKK’sına, FETÖ’sünden marjinal sol örgütlere ellerinin altında ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırttılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “DEAŞ’ından PKK’sına, FETÖ’sünden marjinal sol örgütlere ellerinin altında ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırttılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik.”

Yorumlar (0)
26°
açık