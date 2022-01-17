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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Uluslararası camianın Arnavutluk’a yardım eli uzatması için bizzat girişimlerde bulundum" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Uluslararası camianın Arnavutluk’a yardım eli uzatması için bizzat girişimlerde bulundum" dedi.
Politika 17.01.2022, 14:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Uluslararası camianın Arnavutluk’a yardım eli uzatması için bizzat girişimlerde bulundum" dedi.