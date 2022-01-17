Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Uluslararası camianın Arnavutluk’a yardım eli uzatması için bizzat girişimlerde bulundum" dedi.