Cumhurbaşkanı'ndan birleştiricilik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram kanalından yayınladığı mesajda, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayana kadar durmayacağız, duraksamayacağız" derken, şu şekilde devam etti:

Tüm toplumu kucaklayacağız.

Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız.

Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayarak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız.

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis 'te zaferle çıkacağız.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayana kadar durmayacağız, duraksamayacağız.