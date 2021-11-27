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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan tezkereye göre Erdoğan’ın Türkmenistan’a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek.
Politika 27.11.2021, 07:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan tezkereye göre Erdoğan’ın Türkmenistan’a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27-28 Kasım tarihlerinde Türkmenistan’a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek.