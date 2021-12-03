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Milli Savunma Bakanı Akar:"(Esed rejiminin açıklamaları) Hatay’la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz. Koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğ
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz"
Politika 03.12.2021, 15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz"
-“Öğretmenlerimizi ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen bunu Cumhur İttifakı olarak kısa sürede tamamlayacağız"
-"Değişen şartlara göre engellilere yönelik politikalarımızı da güncelliyoruz. 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’nin hazırlıklarını tamamladık”