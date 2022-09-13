Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Hedefimiz 2023 – 2028 sürecini kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. 2003 başından ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona diğer proje

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Hedefimiz 2023 – 2028 sürecini kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. 2003 başından ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona diğer projelerle birlikte bunların içinde oturan vatandaş sayımızı 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız"