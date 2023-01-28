Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’yeniden adaylık’ açıklaması: "Aday çıkaramıyorlar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- "Türkiye 2018 seçimleri ile birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen de, hukuken de, fiilen de 2018’de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır."

- "Bugüne kadar tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. 14 Mayıs’ta da zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız?"

- "Menderes dün tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarının desteği ile aynı faşizmi tekrar hortlatma peşinde koşanlara yeter diyoruz."