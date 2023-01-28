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Çekya’da resmi olmayan sonuçlara göre devlet başkanlığı seçimini eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel kazandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’yeniden adaylık’ açıklaması: "Aday çıkaramıyorlar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’yeniden adaylık’ açıklaması: "Aday çıkaramıyorlar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar"
Politika 28.01.2023, 16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’yeniden adaylık’ açıklaması: "Aday çıkaramıyorlar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- "Türkiye 2018 seçimleri ile birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen de, hukuken de, fiilen de 2018’de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır."
- "Bugüne kadar tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. 14 Mayıs’ta da zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız?"
- "Menderes dün tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarının desteği ile aynı faşizmi tekrar hortlatma peşinde koşanlara yeter diyoruz."