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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Fatma Girik’in kardeşine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Politika 25.01.2022, 12:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fatma Girik’e Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine baş sağlığı temennisinde bulundu.