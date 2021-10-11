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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Kız Çocukları Günü Paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Politika 11.10.2021, 15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Evlatlarımız bizim her şeyimiz, her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için" notuyla bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kız çocuklarıyla çekilen fotoğrafları yer alıyor.