Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Berat Albayrak’ açıklaması: Kuduruyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen AKP İzmir 7. Olağan İl Kongresi’ne katılırken, buradan Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine de canlı bağlantıyla seslendi.

Erdoğan’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

* Bugünkü kongrelerimizi İzmir’den Nevşehir ve Hakkari’ye uzanan bir hatta Türkiye’nin tüm güzelliklerini birlikte kucaklaştırarak gerçekleştiriyoruz.

* Kirli zihniyet bugün de birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize saldırıyor. Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?

* Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine devleti suçlayan bu zihniyetin her masumun katilinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var.

CHP’YE BERAT ALBAYRAK TEPKİSİ

* Son zamanlarda CHP ve şürekası, Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan kampanya yürütüyor.

* Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanları ile uğraşmayı zul addettiğimiz için önce görmezden geldik, ancak bu iş artık, bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere de özellikle de ailemize saldırı boyutuna varınca, ağızlarını payını vermek de üzerimize vacip oldu.

* Dertlerinin ülke ve millet olmadığını hakikatları binlerce kez dinleseler de kafalarındaki senaryoyu yerine getirmeyi sürdüreceklerini biliyoruz. İzmir’e olan saygımız gereği son 7-8 yıldır ülkemizin ekonomide yaşadığı saldırıları ve verdiğimiz mücadeleyi özetle anlatmak istiyorum.

BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMASI

* Berat Bey ve onun üzerinden şahsımızla ilgili kampanyaya hız verilmesinin nedenlerinden biri de budur.

* Kendilerine tevdi edilen misyonun gereğini yerine getirmeyi sürdüreceklerini biliyoruz.

* Son 7-8 yıldır, ülkemizin ekonomide yaşadığı saldırıları ve verdiğimiz mücadeleyi özetle anlatmak istiyorum.

* Bu mücadelenin ekonomi boyutunun en ön safında Berat bey yer almıştır.

* Berat Bey’i önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, damat sıfatıın bu alanlardaki birikimi ve başarısının önüne geçirilmesi olmasıdır. Bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı, değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum.

* Türkiye’nin enerji atılımlarında Berat beyin geliştirdiği strateji bulunuyor. Karadeniz’deki doğal gaz rezervinin keşfini yapan gemilerin alınmasıyla başlanmasından, madencilik açılımlarına kadar pek çok kazanımın altında Berat Bey’in imzası vardır.

“KUDURUYORLAR”

* Onu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Türkiye ekonomisini daha da güçlü kılmak için pek çok alanda tarihi öneme sahip uygulamaları da Berat Bey’in Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde hayata geçirdik.

* Gençler, bunlar arasında çok ehemmiyetli gördüklerimden biri de katılım şirketlerinde yeni iş modellerinin geliştirilmesi ve faizsiz finansman yöntemlerinin çeşitlendirilmesidir.