banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümüne özel mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümüne özel mesaj yayımladı.

Politika 13.10.2021, 20:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümüne özel mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümüne özel mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümüne özel yayımladığı mesajda, “İstiklal Savaşımızda tarihi bir karargâh görevi üstlenen, stratejik kararların alınmasına ve Cumhuriyet’e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara’nın başkent olmasının yıl dönümünü kutluyorum. Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir. Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan başkent Ankara’nın, kültürel kimliği ve tarihsel zenginliklerinin korunması büyük önem arz etmektedir. Binlerce yıllık devlet mirasımızın temsilcisi olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde, demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1