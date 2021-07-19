Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KKTC’de sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sevgi gösterisiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47. yıl dönümü kutlama etkinlikleri için KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine KKTC’ye geldi. Erdoğan Ercan Havalimanı’nda, Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Havalimanından ayrılan Erdoğan’ı kalabalık bir grup sevgi gösterisiyle ellerinde karanfillerle karşıladı. Erdoğan’ı taşıyan Cumhurbaşkanlığı otobüsünde ’’Ah Kıbrıs’ım’’ ve Kıbrıs Barış Harekatı’nın simgesi ’’Bir gece ansızın gelebilirim’’ şarkıları çalındı. Erdoğan da kendisini karşılamaya gelen çocuklara oyuncak vatandaşlara ise çay hediye etti.

Kalabalığı selamlayan Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisine hareket etti.