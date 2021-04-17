Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi

28 yıl önce hayatını kaybeden 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal için Topkapı'daki Anıt Mezarı'da anma töreni düzenlendi.

Törene; Özal ailesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.



Saygı duruşu ile başlayan anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal’ın mezarına çelenk bıraktı. İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özal için dua okudu.





Turgut Özal’ın eşi Semra Özal ile bir süre sohbet eden Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de yan yana geldi.