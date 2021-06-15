Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün farklı bir heyecanın, duygunun içerisindeyiz. Daha önce vermiş olduğumuzun sözü bugün yerine getirmiş bulunuyor. 44 günlük savaşın ardından Karabağ sahiplerine hamdolsun geçmiş oldu. Ermeni işgalinden kurtulmuş oldu. Arkadaki fonda görülen bina aslında ne yazık ki bu şahaserleri ne hale getirdiğinin ifadesi.

Bir tarafta valilik binası öbür tarafta da ne yazık ki Ermenilerin yerle yeksan ettikleri bir bina. Tabi 15 Haziran Azerbaycan Milli Günü vesilesiyle milli lider Haydar Aliyev'i rahmetle anmadan geçemeyeceğiz. Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin sevincini geçtiğimiz yılın 10 Aralık günü Bakü'de paylaşmıştık. O gün yine bambaşka bir coşku vardı. 6 ay sonra bu defa kadim şehir Şuşa'da kendisiyle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bölge inşallah havalimanlarına da kavuşacak. Havalimanlarına da kavuştuktan sonra buralarda geliş-gidişler daha da artacak. İnanıyorum ki turizmde de ciddi bir sıçramayı yaşayacak. Karabağ tekrar eski ihtişamına kavuşacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. TOKİ ile birlikte burada bölgenin tamamında atmayı planladığımız adımlar var. Birlikte çalışarak inşallah bu adımları atacağız.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından satır başları şöyle;

İmzalanan Şuşa Beyannamesi yeni iş birliklerimizin teminatıdır. Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız. Şuşa Beyannamesi savunma sanayisinde ve nakliyede karşılıklı yardımı içeriyor. Şuşa'da dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bizim beraberliğimizi gösteriyor.

Türkiye'nin desteğini hiç unutmayacağız Karabağ muhaberesi sonrası Ermenistan diz çöktü, teslim oldu. Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği birdir ve ebedidir.