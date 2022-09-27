banner596

banner547

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biridir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biridir.”

Politika 27.09.2022, 12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biridir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biridir.”

Yorumlar (0)