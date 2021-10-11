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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Fransa, Keçiova Camii’nin kiliseye çevrilmesine karşı çıkan 4 bin kişiyi infaz etti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye gerek sağlık altyapı gücü, gerek üretim ve tedarik süreçlerini devam ettirmesiyle dünyada en iyi kriz yönetimi sergileyen ülkelerin başında geliyor.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye gerek sağlık altyapı gücü, gerek üretim ve tedarik süreçlerini devam ettirmesiyle dünyada en iyi kriz yönetimi sergileyen ülkelerin başında geliyor.”
Politika 11.10.2021, 19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye gerek sağlık altyapı gücü, gerek üretim ve tedarik süreçlerini devam ettirmesiyle dünyada en iyi kriz yönetimi sergileyen ülkelerin başında geliyor.”