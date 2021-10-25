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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin Afrika’da attığı her adım, kıtayı arka bahçeleri olarak gören ülkeleri elbette rahatsız ediyor"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinin teyit edilmiş olması memnuniyet vericidir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk yargısı kimsenin emrine girmez, saygısızlığa gereken cevap verilmiştir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk yargısı kimsenin emrine girmez, saygısızlığa gereken cevap verilmiştir.”
Politika 25.10.2021, 19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk yargısı kimsenin emrine girmez, saygısızlığa gereken cevap verilmiştir.”