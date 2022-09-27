Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."

- "Sosyal desteklerde ölçümüzü yoksulluk olmaktan çıkararak, ihtiyaç ve hak temelli bir anlayışla ülkemizin imkanlarını her bir insanımızla paylaşacak kuşatıcı bir sistem kurduk."