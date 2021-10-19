Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Togo’nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Togo’nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır” ifadelerini kullanarak, “FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Togo’da Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı tören alanında Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi.

Togo’da olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’den dost ülke Togo’ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Değerli dostum Cumhurbaşkanı Gnassingbe’yi 2014 yılında göreve başlama törenime iştiraki vesilesiyle Ankara’da misafir etmiştik. Son dönemde düzenlenen karşılıklı üst düzey ziyaretler ikili ilişkilerimizde önemli bir ivme yakalanmasını sağladı” dedi.

“Siyasi, ekonomik, ticari ve askerî alanlarda iş birliğimizi ilerletme arzusundayız”

Ziyareti vesilesiyle birçok anlaşmanın imzalandığını ve iş birliği alanları üzerinde mutabık kaldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanıyla bugün yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerde ilişkilerimizi nasıl daha ileri noktalara taşıyacağımızı ele aldık. Togo’yla esasen birçok konuda benzer görüş ve yaklaşıma sahibiz. Siyasi, ekonomik, ticari ve askerî alanlarda iş birliğimizi ilerletme arzusundayız” dedi.

Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde de bulunduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, Togo’nun bölgesinde ve Afrika kıtasının genelinde ihtilafların barışçıl çözümü konusunda yürüttüğü aktif dış politikayı takdirle izlemektedir. Lome Büyükelçiliğimizi 1 Nisan 2021 itibariyle faaliyete geçirdik. İnşallah yılsonuna kadar Togo da Ankara’da Büyükelçiliğini açacak” ifadelerini kullandı.

“FETÖ ile mücadelemizdeki bu kararlı duruşundan ötürü milletim adına teşekkür ediyorum”

Togo’nun FETÖ terör örgütüyle mücadele bağlamında verdiği desteğin takdire şayan olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanı bizzat verdiği talimatlarla Togo’daki FETÖ okulunun kapatılmasında ve Maarif Vakfımızın okul açmasında ülkemize destek olmuştur. FETÖ ile mücadelemizdeki bu kararlı duruşundan ötürü kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Şu anda Lome’de Türkiye Maarif Vakfı’nın iki okulu faaliyete geçmiş durumda. Maarif Vakfımız verdiği kaliteli eğitimle, Togo eğitim sistemine ve Togolu öğrencilerin yetişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bugünkü ikili görüşmemizde Maarif Vakfımızın başkanına da bunu hatırlatmak istiyorum. Bir de Maarif Vakfı olarak bir spor okulu açması noktasında kendileriyle mutabık kaldık” dedi.

“Kalkınma alanındaki iş birliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz arzu edilen seviyede olmasa da ekonomik ilişkilerin giderek geliştiğini vurgulayarak, “2020 yılında 148 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştık. 2018-2022 Ulusal Kalkınma Planınız çerçevesinde Türk firmaları turizm, tarım, enerji, inşaat gibi sektörlerde Togo’da örnek gösterilecek yatırımlara imza atmaya hazırdır. Kalkınma alanındaki iş birliğimizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımızca 2012 yılından bu yana Togo’da sağlık ve eğitim alanında birçok proje gerçekleştirildi. Aynı şekilde şimdiye kadar Türkiye burslarından 89 öğrenci yararlandı. Bu sayının artarak devam etmesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Togo, Burkina Faso ve Liberya’ya hem Türkiye olarak hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında da dayanışmamızı sürdüreceğiz. Togo, Burkina Faso ve Liberya’ya hem Türkiye olarak hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız. Türk Konseyi üyesi Azerbaycan ve gözlemci üye Macaristan’ın da katkıları ile aşıları sizlere ulaştıracağız. Değerli dostum Sayın Cumhurbaşkanına ve tüm Togo halkına şahsıma ve heyetime gösterdikleri konukseverlik için teşekkür ediyorum” dedi.

“Togo’ya bu ziyaretle bu borcumu gidermiş oldum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Ziyarete ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı seçildiğimde bildiğiniz gibi Gnassingbe yemin törenime katılmıştı. O günden bu güne tabii Togo’ya ve değerli dostuma böyle bir adeta borcum vardı ve kendilerine bu borcumu ilk fırsatta gidereceğimi söylemiştim. Şimdi de Togo’ya bu ziyaretle bu borcumu gidermiş oldum” ifadelerini kullandı.

“28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim”

Bugüne kadar Afrika’ya yaptığı ziyaretlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresi boyunca 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdiğini aktararak, “Bunlar şimdi daha da artıyor. İşte şu anda gördüğünüz gibi dün Angola, bugün Togo ve buradan da Nijerya’ya geçeceğiz. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrika’da 3-4 ülkeye tekrar geleceğim” dedi.

“FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün Afrika’daki yapılanmasına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin soru üzerine ise, “Değerli dostum Gnassingbe gerçekten FETÖ konusunda hassas. Burkina Faso, Liberya onlarla da yapacağımız görüşmede kesinlikle tabii ki bu FETÖ konusu yine gündeme gelecek ve yoğun bir şekilde biz FETÖ belasından bu ülkelerin, bu dost, kardeş ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz ve onların da bu konuda aynı hassasiyet içerisinde olduğunu biliyorum, görüyorum. İnşallah bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

“Terörün bu bölgeye sızmaması için de askerî güvenlik iş birliği adımlarını da atabiliriz”

İki ülkenin hangi alanlarda ilişkileri geliştirmek istediği yönündeki soruya karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi, askeri, ekonomik, güvenlik alanlarında ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti. Togo’nun stratejik bir noktada bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür adımları birlikte atabileceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle de savunma sanayiinde beraber atabileceğimiz adımlarımız var. Tarımda yine beraber atabileceğimiz adımlar var. Bunun yanında özellikle bizim terörün bu bölgeye sızmaması için de askerî güvenlik iş birliği adımlarını da atabiliriz. Bunu ikili görüşmede de değerli dostuma söyledim ve her zaman biz bu konuda da Togo’nun yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye ve Togo arasında iki anlaşma imzalandı

Basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe’nin huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı. Bu doğrultuda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey tarafından, iki ülke hükümetleri arasında, “Diplomatik Temsilcilikler için Arsa Takasına İlişkin Protokol” ve “Türkiye Maarif Vakfı ve Togo Cumhuriyeti Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması” imza altına alındı.